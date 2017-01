Demente vader wordt duizenden kilometers van huis gedumpt

Maandenlang wist de Engelse politie in het stadje Hereford niet wie de oudere man was die ze langs de kant van de weg hadden gevonden. De man met een Amerikaanse accent wist nog maar één ding: dat hij Roger heette. Hij werd gevonden in het bijzijn van twee mannen, waarvan er eentje spoorloos verdween toen de ambulance de verwarde senior kwam ophalen.



Het verhaal van de man werd breed uitgemeten in de Britse media, want het gebeurt niet vaak dat er iemand op straat wordt gevonden waarvan niemand lijkt te weten wie hij is. ,,Hij is als een leeg schilderij'', vertelt een van zijn verzorgsters van het tehuis waar hij werd opgenomen aan BBC Panorama, dat vanavond een uitzending heeft over Roger. ,,We weten alleen dat hij Roger heet, maar zelfs dat is niet zeker.''