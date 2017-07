Demonstranten G20 niet van plan te vertrekken na rellen

Tal van extreemlinkse en anarchistische groepen willen de internationale economische topconferentie van de G20, vandaag en morgen, verstoren. Activisten blokkeren vanmorgen op verschillende plekken in de stad kruispunten. De meeste demonstranten zijn niet van plan te vertrekken. ,,Het is chaos", concludeert verslaggeefster Hanneke van Houwelingen. ,,De politie wordt omsingeld door demonstranten. De demonstranten hebben schuimrubberen kussens om stokslagen op te vangen. Ze roepen: Van wie zijn deze straten? Van ons, van ons!"



De mars Welcome to Hell (Welkom in de Hel) liep gisterenavond al uit op ongeregeldheden en duurden de hele nacht. Betogers bekogelden agenten met flessen en andere voorwerpen. De oproerpolitie voerde een charge uit en ook waterkanonnen werden ingezet.



111 politiemensen zijn gewond geraakt. De politie hield bijna dertig mensen aan, van wie er vijftien zijn vastgezet. Volgens activisten zijn er ook veel betogers gewond geraakt, onder wie een aantal zeer ernstig. Er is veel schade aangericht aan geparkeerde auto's, winkels en een gerechtsgebouw.