Denemarken pakt dochter van Zuid-Koreaanse 'Raspoetin' op

Het vermoeden bestond dat Chung in Duitsland zat waar ze eerder trainde als paardrijdster, maar een Zuid-Koreaanse omroep meldde maandag dat Chung in Denemarken is gearresteerd. Haar moeder Choi speelt een hoofdrol in het schandaal rond president Park, die afzetting boven het hoofd hangt. Park kan vanwege haar presidentiële immuniteit niet vervolgd worden.



Dochter Chung werd in Aalborg gearresteerd omdat ze illegaal in Denemarken zou verblijven. Bij de arrestatie werden ook drie anderen opgepakt, onder wie een baby. Chung wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Zuid-Korea. Het land had een opsporingsbericht voor haar ingediend bij Interpol, omdat Chung geen gehoor gaf aan een oproep om verklaringen af te leggen. Zuid-Koreaanse media melden dat ze de invloed van haar moeder gebruikte om privileges te krijgen.