Derde keer levenslang voor terrorist 'Carlos de Jakhals'

De 67-jarige terrorist Ilich Ramírez Sánchez, beter bekend als Carlos de Jakhals, is dinsdag in Parijs opnieuw tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij kreeg de straf wegens het gooien van een handgranaat in winkelcentrum Drugstore Publicis in de Franse hoofdstad in september 1974. Daarbij werden twee mensen gedood en raakten er meer dan dertig gewond.

Volgens zijn advocaten was het een politiek proces en is de veroordeling totaal niet gebaseerd op enig bewijs. Ramírez wordt berecht 43 jaar nadat de feiten waren gepleegd. Dat is volgens de verdediging krankzinnig laat. In de rechtbank liet De Jakhals eerder deze maand weten geen berouw te hebben: desgevraagd zei de Venezolaan dat het hem spijt dat hij niet de mensen doodde die hij had moeten doden.

De in Venezuela geboren Ramírez zit in Frankrijk al meer dan twintig jaar achter de tralies. Hij is in meerdere processen veroordeeld wegens onder meer moord en aanslagen. Hij kreeg al twee keer levenslang.