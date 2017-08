Derde topman vertrekt uit protest uit speciale adviesraad Trump

Verwarde man rijdt terras Franse pizzeria op: meisje (12) overleden

4:55 Een automobilist is vanavond ingereden op het terras van een pizzeria in de Franse stad Sept-Sorts, ten oosten van Parijs. Een 12-jarig meisje kwam hierbij om het leven. Er zijn twaalf gewonden van wie er vier ernstig aan toe zijn. Volgens justitie is het een moedwillige actie 'maar vooralsnog is er geen aanwijzing voor terrorisme'.