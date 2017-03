'CIA hackt op grote schaal smartphones en televisies'

Volgens het Duitse Der Spiegel gaat het om 8761 documenten en andere data over het systematisch binnendringen van vreemde computers door de CIA. De informatie is afkomstig uit een anonieme bron die een discussie wil losmaken over de vraag in hoeverre het gebruik van digitale wapens gelegitimeerd is in een democratie. De gespecialiseerde hackafdeling van de CIA zou volgens WikiLeaks tegen het eind van 2016 al meer dan duizend computerprogramma's geproduceerd hebben die ingezet kunnen worden bij het hacken van apparaten om zo informatie te verzamelen.



Televisies en smartphones

Een van de manieren waarop de CIA mensen bespioneerde was volgens de uitgelekte informatie via een smart-tv van het merk Samsung, de F8000. De experts van de dienst zetten het apparaat van buiten af zogenaamd uit. Het apparaat werkte daarna als een microfoon waarmee de bezitter werd afgeluisterd.



De CIA zette volgens WikiLeaks tevens in op het infecteren van producten van Apple die op het besturingsprogramma iOS werken, zoals de iPhone en de iPad, hoewel het marktaandeel van een product als de iPhone globaal gezien slecht rond de 15 procent ligt. Dat is volgens de website te verklaren door het feit dat iPhones en iPads populair zijn bij politici en diplomaten.