Deze app kan je leven redden bij een terreuraanslag

De app is een paar dagen geleden gelanceerd als aanvulling op een al bestaande, veel summierdere applicatie die mensen eigenlijk alleen wijst op de stappen: ren, verberg je en bel hulpdiensten. De nieuwe app gaat veel verder. Direct na het openen ervan is al een dringend advies te zien: zet je mobiele telefoon stil. Vervolgens verschijnt een menu waarin kan worden gekozen voor het type aanslag zoals een schietpartij, een aanval met een mes of een bomexplosie. Stel dat je in een schietpartij terechtkomt, dan raadt de 'help voor en door burgers-app' je aan om zo snel mogelijk weg te rennen en bagage achter te laten omdat die je zal vertragen. Vervolgens moet je zoeken naar een veilige plek. Andere tips: in het geval ontsnappen niet kan: zoek een schuilplaats, verberg je nooit in grote groepen, sluit deuren en barricadeer ze indien mogelijk. Of: blijf weg van ramen, blijf zo dicht mogelijk bij de grond en hou je stil. En: zodra het kan, bel zo snel mogelijk de hulpdiensten. De app benadrukt eerst jezelf in veiligheid te brengen, vervolgens de toestand te scannen en evalueren en als het veilig is ook anderen te helpen. Daarvoor kan je een keuzemenu volgen, dat onder meer helpt te bepalen welke slachtoffers het eerste hulp nodig hebben en wat je de hulpdiensten moet vertellen als ze arriveren. Het beste wat je kan doen is sowieso gewonden helpen, want hulpdiensten zullen in de eerste plaats het gevaar proberen uit te schakelen.

Bloedingen

Extra aandacht is er voor ernstige bloedingen, een van de belangrijkste doodsoorzaken bij een aanslag. De app toont met illustraties hoe je het bloeden stopt als iemand een ledemaat is kwijtgeraakt of een slagader is geraakt. Dat kan door een tourniquet (knelband) te maken van een das of een sok.



,,Het is goed dat burgers een plan en kennis hebben van hoe ze elkaar kunnen helpen in een noodsituatie", aldus de ontwikkelaars van de app, brigadier Tim Hodgetts en professor Sir Keith Porter. Die laatste is klinisch traumatoloog in het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham (Engeland). ,,Ik heb honderden soldaten behandeld van wie het leven gered was doordat iemand een eenvoudig tourniquet had gemaakt om het bloeden te stoppen na een explosie of een schietpartij", vertelt hij. ,,Het is belangrijk om ook het publiek op te leiden dergelijke dingen te doen."