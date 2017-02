'Dictator' Steve Bannon trekt aan de touwtjes

Dit is Steve Bannon in zijn eigen woorden: ,,Ik ben een leninist. Lenin wilde de staat vernietigen, en dat is mijn doel ook. Ik wil alles laten instorten, en de hele gevestigde orde van vandaag vernietigen.'' (Tegen een schrijver van de Daily Beast op een feestje in 2014 -Bannon zelf zegt het zich niet te herinneren.)

,,Angst is iets goeds. Angst zorgt dat je actie onderneemt.'' (In een interview in 2010.)

,,We moeten de Republikeinse partij een bitch slap geven.'' (Een vernederende klap in het gezicht - in een radiointerview in 2010.)

Logo Volledig scherm A protester holds a sign calling for the removal of Chief White House strategist Steve Bannon outside the White House in Washington, U.S., January 30, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque © REUTERS ,,Duisternis is goed. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Dat is macht. Het helpt ons alleen maar als zij (links, red.) het mis hebben. Als ze blind zijn voor wie we zijn en wat we doen.'' (Tegen Hollywood Reporter, in november).

Dit is Bannon in de woorden van bewonderaars: ,,Uitstekende keuze'', zei David Duke, voormalig leider van de Ku Klux Klan. ,,Steve Bannon zou Trump in de juiste richting kunnen duwen'', meent Richard Spencer, voorman van extreem-rechts die 'Heil Trump' riep naar aanhangers die de nazigroet brachten.



Deze man, door Bloomberg 'de gevaarlijkste politiek medewerker in Amerika' genoemd, trekt aan de touwtjes in het Witte Huis, zo werd in de eerste dagen van het presidentschap van Trump steeds duidelijker.



De nationalistische inauguratierede waarin Trump over een 'Amerikaans bloedbad' sprak, kwam uit de koker van Bannon en zijn ondergeschikte Stephen Miller. Zij schreven de stroom aan decreten die Trump in zijn eerste week ondertekende, geheel in lijn met de populistische anti-immigratiecampagne die Bannon Trump liet voeren.

Inreisverbod

Quote Hij heeft totale controle. Steve is de adviseur die Trump het meest vertrouwt Ex-campagneadviseur Barry Bennett Het was Bannon die ervoor zorgde dat het inreisverbod voor burgers uit zeven landen in het Midden-Oosten ook gold voor mensen met een permanente verblijfsvergunning - tegen de wens van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in. Of neem het besluit wekelijks een lijst te publiceren van misdaden begaan door illegale immigranten - het ademt de methode-Bannon.



Zijn macht werd bekrachtigd met een benoeming in de Nationale Veiligheidsraad, die de president adviseert over buitenlandbeleid en veiligheidskwesties, zoals de strijd tegen terrorisme. Twee professionals, de hoogste generaal en de chef van de inlichtingendienst, moeten plaats maken en zijn er alleen nog op speciaal verzoek bij. Bannon daarentegen, politiek adviseur zonder ervaring met zulke vraagstukken, mag permanent meepraten op het niveau van ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.



,,Alle beleid gaat eerst langs Steve'', zegt ex-campagneadviseur Barry Bennett. ,,Hij heeft totale controle. Steve is de adviseur die Trump het meest vertrouwt. Bannon is de man van de agenda, het imago en de grote lijnen. Trump en hij denken heel erg hetzelfde.''

Bannon heeft van alles gedaan in zijn leven, gezien zijn goedgevulde bankrekening doorgaans met succes. Hij was marineofficier, bankier bij Goldman Sachs, investeerder en producent in Hollywood en, tot hij door Trump tot campagnemanager werd benoemd, de baas van de rechts-provocatieve nieuwssite Breitbart.

Blank nationalisme

Breitbart, niet vies van een complottheorie of gemanipuleerde video, is een favoriet van aanhangers van blank nationalisme. ,,Wij zijn een platform voor alt-rechts'', erkende Bannon zelf, verwijzend naar die groep onder de afkorting voor 'alternatief rechts'. Het is een los verband van voornamelijk jonge mannen die zich verzetten tegen immigratie, feminisme, globalisering en multiculturalisme. Uit hun kringen komen geregeld antisemitische, racistische en seksistische geluiden.



De site werd onder Bannon 'een blanke etno-nationalistische propagandamolen', beschreef het Southern Poverty Law Center, dat discriminatie in de VS in kaart brengt. De oprichter, Andrew Breitbart, omschreef Bannon eens als 'de Leni Riefenstahl van de rechts-conservatieve Tea Party' - deze vergelijking met de regisseur van nazipropagandafilms was bedoeld als een compliment.



Voormalig medewerkers van Breitbart hebben beschreven hoe Bannon de redactie runde als 'dictator', in de woorden van Kurt Bardella, oud-woordvoerder. Maar het racisme en het antisemitisme dat rond zijn nieuwssite hangt, hebben ze bij Bannon zelf nooit bespeurd, zeggen kritische ex-collega's.

Provocatie