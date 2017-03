Dienstmeisje dat uit raam hangt en valt hulp geweigerd

In de video is te zien hoe het dienstmeisje in de momenten voor haar val om hulp roept. De filmende vrouw grijpt echter niet in, maar zegt volgens de BBC slechts 'oh gek, kom terug'. Uiteindelijk stort ze naar beneden en komt ze op het metalen dak van een nabijgelegen gebouw terecht. Wonder boven wonder overleeft ze de val. Het dienstmeisje heeft er slechts enkele botbreuken aan overgehouden, aldus plaatselijke krant Alanba.



Volgens verschillende bronnen was het meisje uit het raam geklommen, omdat ze zichzelf van het leven wilde beroven. Haar werkgever zou tegen de krant Alanba hebben gezegd dat ze doorging met filmen, omdat ze niet van moord of doodslag beschuldigd wilde worden na de dood van het dienstmeisje.



Een Koeweitse stichting voor mensenrechten zegt echter dat de werkgever de plicht had om haar te redden en dat het nalaten van die hulp volgens de wet strafbaar is. Advocate Fawzia al-Sabah heeft al aangekondigd de zaak voor te leggen aan de officier van justitie. De werkgever zou al zijn aangehouden door de Koeweitse politie, zo meldt The Sun.