Dierentuin El Salvador onderzocht na verdachte dood aantal dieren

Rutte ziet Europarlement niet verhuizen naar Brussel

17:19 Premier Rutte ziet niet gebeuren dat het Europese Parlement van Straatsburg naar Brussel verhuist, ook niet als Europa de Fransen ‘schadeloos’ stelt door in ruil twee nu nog in Groot-Brittannië gevestigde EU-agentschappen naar Straatsburg over te brengen.