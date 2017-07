Diplomatieke sancties Rusland tegen VS

Panama Papers kosten premier Pakistan de kop

12:33 De hoogste rechtbank van Pakistan heeft de minister-president van het land uit zijn ambt gezet. Nawaz Sharif (67) wordt beschuldigd van corruptie en witwasserij. Tegen hem loopt een onderzoek nadat uit de zogenoemde 'Panama Papers' was gebleken dat zijn familie en hij onroerend goed in Londen hadden gekocht via bedrijven in belastingparadijzen.