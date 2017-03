Disney als medicijn tegen autisme

Owen had als kleuter één grote passie; hij bekeek aan de lopende band animatiefilms van Disney. Peter Pan, The Little Mermaid, Beauty and the Beast en Aladdin waren zijn favorieten. Toen Suskind op een dag in de slaapkamer van zijn zoon met een handpop van de papegaai Iago uit Aladdin de vraag stelde: 'Hoe is het om jou te zijn te zijn?', kreeg hij tot zijn stomme verbazing van Owen een goed verstaanbaar antwoord dat letterlijk uit de betreffende Disney-productie kwam.



De gebeurtenis zette Suskind aan het denken. Hoe kon zijn zoon opeens zo reageren? De impact van de Disney-figuren op Owen moest kolossaal zijn. ,,Autistische kinderen hebben vaak een grote passie waarin zij al hun energie steken", legt Suskind uit. ,,Owen spiegelde zijn leven en denken aan wat hij in de films tegenkwam. Het duurde een aantal jaren voordat wij dit in de gaten hadden."



Opvallend was dat Owen vooral geraakt werd door de bijfiguren in de animatiefilms. Zoals de papegaai Iago uit Aladdin waarmee alles in gang werd gezet. Zijn vader: ,,Owen heeft daar een duidelijke visie op. Een bijfiguur helpt de held meestal om zijn doel te bereiken. Zijn inbreng mag nooit onderschat worden. Dat beschouwt hij als zijn levensles."