Dit jaar ruim 900 incidenten bij Duitse asielcentra

Italiaanse politie valt huizen binnen in onderzoek Anis Amri

21:53 De Italiaanse politie heeft vandaag twee invallen in huizen gedaan die verband houden met de vermoedelijke dader van de aanslag in Berlijn, Anis Amri. De politie verklaarde dat de acties onderdeel waren van onderzoek in radicaal-islamitische kringen.