'Dit wordt de rustigste oudejaarsnacht ooit'

Ze kijken een beetje verschrikt. Op nog geen twintig meter afstand wordt een man hardhandig door twee agenten tegen de muur gedrukt. Een kleine worsteling, onduidelijk geschreeuw.



Het zal toch niet...?

Dan rolt er een halfleeg blikje bier over de stenen en klinken er een paar vloeken in plat Keuls. De omstanders lachen een beetje ongemakkelijk. Het is maar een dronken zwerver. Dit is Keulen, en we zijn op het plein bij de Dom, en al die mensen die hier nu op deze koude ochtend rondlopen, of het nu stadsen zijn of toeristen, iedereen weet wat hier bijna een jaar geleden gebeurde, in de nacht van Oud en Nieuw. En iedereen heeft ook nog de aanslag in Berlijn op het netvlies staan, de vrachtwagen, de doden, en daarna de wetenschap dat nu dus ook Duitsland aan de beurt is. Een beetje ongemakkelijk.



Verkracht

,,Kijk mama!", roept een klein jongetje in een buggy. ,,Daar is weer politie. Op een motor!" En daar, vlak voor het Dom Hotel, staat een politieauto. Ook voor de deuren van de immense kathedraal lopen een paar beveiligers in felgele hesjes heen en weer. Dit is nog maar het begin. Langzaam maar zeker (eerst moet de kerstmarkt op het Roncalliplein nog worden opgeruimd) maakt de stad zich op voor de Silvesternacht, de viering van de jaarwisseling.



Dit wordt een nacht om nooit te vergeten. Net als de laatste. Toen gebeurde er iets dat zelfs de politie aanvankelijk niet geloofde. Op het veel te drukke en veel te donkere plein werden toen honderden vrouwen aangerand, sommigen zelfs verkracht, door noord-Afrikaanse mannen (de meesten uit Marokko en Algerije).