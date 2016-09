Dochter Holocaust-overlever geeft uit protest prijs terug aan Hongarije

Lantos Swett is de dochter van het voormalige Amerikaanse congreslid Tom Lantos. Hij werd geboren in Hongarije en overleefde de Holocaust, voordat hij een nieuw leven begon in de Verenigde Staten. Hij overleed in 2008 en was het enige congreslid in de geschiedenis van de VS die de Holocaust had meegemaakt.



Ze ontving de Knight's Cross of the Order of Merit in 2009, nadat ze in Boedapest het Tom Lantos Instituut had opgericht, dat zich richt op rechten voor minderheidsgroepen in de samenleving.



Lantos Swett hoopt met het teruggeven van de prijs Hongarije aan het denken te zetten over het belonen van Bayer, die onder andere de Roma-gemeenschap 'dieren' heeft genoemd en ook vindt dat alle moslims van boven de 14 'mogelijke moordenaars' zijn. Tevens heeft hij talrijke artikelen geschreven die volgens critici antisemitisch zijn.



Holocaustmuseum

Het Amerikaanse Holocaustmuseum in Washington heeft de Hongaarse minister-president Viktor Orban opgeroepen om de prijs niet aan Bayer uit te reiken. Bayer, zelf lid van de partij van Orban, kreeg de prijs voor 'uitzonderlijke journalistieke activiteiten'.



Volgens de BBC heeft Bayer vorig jaar gezegd sommige uitspraken te betreuren die hij in het verleden heeft gedaan.