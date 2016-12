Dode bij Mexicaans Project X-feest

Het slachtoffer is volgens BBC de 66-jarige eigenaar van een van de paarden die meededen aan een paardenrace, een van de hoofdevenementen op het feest. Volgens omstanders stapte hij tijdens de race de baan op. Viraal Het verjaarsfeestje van Rubi Ibarra García liep volledig uit de hand, nadat haar ouders begin deze maand per ongeluk de uitnodiging openbaar op Facebook hadden gezet. Op de beelden was de toen nog 14-jarige Rubi te zien met haar ouders. De familie vertelde dat het feest de hele dag zou duren, dat er drie bands kwamen optreden en dat een paardenrace zou worden georganiseerd waarin er een hoofdprijs van 10.000 pesos (ongeveer 460 euro) gewonnen kon worden. ,,Bij deze is iedereen vriendelijk uitgenodigd", klonk het enthousiast.

La quinceañera

De vijftiende verjaardag van een meisje (la quinceañera) is een belangrijke gebeurtenis in Mexico, omdat het de dag is waarop een meisje een vrouw wordt. Grote feesten met livebands zijn niet ongewoon. De meisjes dragen pofjurkjes, tiara's en make-up. Ze zijn dan voor een dag 'koningin'.



Verschillende Mexicaanse partijen sprongen daarom massaal in op de hype. Een vliegmaatschappij bood mensen 30 procent korting op een ticket als ze naar het verjaardagsfeest gingen. Een zanger maakte een lied voor de jarige. Als gevolg daarvan stonden straten vast door alle auto's en werden het Rode Kruis en de politie ingeschakeld om de situatie in de gaten houden.



Project X

Het Mexicaanse verhaal heeft veel weg van 'facebookfeest' Project X in het Groningse Haren. In 2012 meldden duizenden mensen zich aan voor het verjaardagsfeestje van de toen 16-jarige Merthe. Via Facebook had ze haar familie en vrienden uitgenodigd, maar ze was vergeten aan te geven dat het om een privéfeest ging. De bijeenkomst mondde uit in chaos en rellen.