Dodelijk slachtoffer door everzwijnplaag in Rome

De 49-jarige Nazzareno Alessandri werd vrijdagavond het slachtoffer van de zwijnenplaag. Na een botsing met een overstekend everzwijn is de klap is zo hard dat Nazzareno van zijn brommer valt en met zijn hoofd op de straat klapt. In de ambulance overlijdt hij aan zijn verwondingen. De buurtbewoners hopen dat het tragische ongeval de gemeente zal bewegen eindelijk actie te ondernemen. Al maanden terroriseert een steeds groter wordende groep everzwijnen de wijken van Noord-Rome. Ouders mijden bepaalde speeltuinen en hardlopers durven hun vaste routes niet meer te doen, uit angst te worden aangevallen.

Agressief

,,Het zat eraan te komen'', verzucht de 58-jarige Ettore. Hij is eigenaar van Bar Tom, gelegen op honderd meter van de plaats van het dodelijke ongeluk. Hij ziet regelmatig everzwijnen. ,,We worden overspoeld door die beesten, en ze gaan overal dwars door heen: tuinhekken, struiken, schuttingen. Ik had er vorige week nog één in de tuin.'' Vaste klant Anna onderbreekt hem en strekt haar handen wijd uit: ,,Ze zijn zo groot! Ik durf mijn hond niet meer uit te laten 's avonds. Vooral de vrouwtjes die rondlopen met hun jonkies zijn ontzettend agressief.''