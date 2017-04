Doden bij nieuwe aardverschuiving Colombia

Tientallen huizen zijn verwoest. ,,De situatie in Manizales is erg zorgwekkend'', zei minister van Vervoer Jorge Eduardo Rojas na een overleg met de gouverneur van de provincie Caldas. Manizales kreeg in een nacht tijd de hoeveelheid regen die normaal in een maand valt te verwerken. President Jaun Manuel Santos is onderweg naar Manizales, waar de aardverschuiving plaatsvond. Dat duurt langer dan gedacht vanwege het aanhoudende slechte weer.



Eerder deze maand trof een aardverschuiving de plaats Mocoa. Toen kwamen meer dan driehonderd mensen om het leven en verloren duizenden mensen hun woningen. Aardverschuivingen komen vaker voor in Colombia. In 1985 vonden meer dan 20.000 mensen de dood. Het was de dodelijkste aardverschuiving in de geschiedenis van het land.