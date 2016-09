Doden door overstromingen in Griekenland

Flikken-acteur maakte naaktfoto van meisje in zijn huis

16:37 In het huis van de Vlaamse Flikken-acteur Guy Van Sande (53) is een naaktfoto van een minderjarig meisje gemaakt. Dat concludeert de Vlaamse politie na een huiszoeking. Van Sande was deze zomer in opspraak vanwege zijn lidmaatschap van een pedofielenchatroom.