Doden rond extreemrechtse mars in Verenigde Staten

Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia is zaterdag het toneel geworden van geweld rond een mars van extreemrechts. Honderden voor- en tegenstanders zijn met elkaar op de vuist gegaan. Een auto is op de demonstranten ingereden en heeft een vrouw doodgereden en tientallen mensen verwond. De staat heeft de noodtoestand uitgeroepen.

De auto reed in op demonstranten die de straat op waren gegaan om hun ongenoegen te uiten over de mars van de extreemrechtse groepen. Op videobeelden is te zien dat de auto meerdere mensen schept en daarna snel achteruit wegrijdt. De verdachte is James Alex Fields, een 20-jarige man uit de staat Ohio. Hij zit vast op verdenking van onder meer moord. De politie liet eerder al weten dat de aanrijding wordt onderzocht als een moordzaak. Justitie ziet de zaak dus niet als een terreurdaad, zoals de aanslag wel wordt genoemd door de Republikeinse senator Cory Gardner: ‘Meneer de president. We moeten het kwaad bij de naam noemen. Dit waren rechtsextremisten en dit was binnenlands terrorisme.'

President Donald Trump en minister van Justitie Jeff Sessions veroordeelden het geweld. Trump sprak daarbij van 'geweld van vele kanten'. Hij riep op tot wederzijds respect en naastenliefde. Trump condoleerde op Twitter eerst de nabestaanden van de politieagenten in de helikopter. Later sprak hij ook zijn medeleven uit met de familie van de tegendemonstrant die werd doodgereden. ‘Mijn beste wensen voor alle gewonden. Zo treurig!’, zo twitterde Trump. Het dodelijk slachtoffer is een 32-jarige vrouw. Negentien anderen raakten bij de aanrijding gewond. In totaal zijn zaterdag 35 mensen behandeld aan hun verwondingen. Volgens de politie vielen er alleen gewonden bij geweld tussen de twee demonstrerend groeperingen en niet bij confrontaties met politieagenten.

Later op de dag kwamen bij een helikoptercrash in de buurt van Charlottesville twee inzittenden om het leven. Volgens Amerikaanse media zijn de slachtoffers politieagenten. Het ongeluk gebeurde op slechts enkele kilometers van waar de extreemrechtse manifestatie plaatsvond. De politie zegt dat er een link is met de demonstratie in Charlottesville maar meldt nog niet hoe. Er vielen geen slachtoffers op de grond.

Een aantal van de deelnemers aan de demonstratie droeg militia-uniformen en geweren. Daarbij werden leuzen geroepen tegen onder meer joden, homo's en immigranten. Tegendemonstranten scandeerden hun eigen leuzen en spoten met chemische sprays. De gemeente Charlottesville heeft in de nacht van zaterdag op zondag een avondklok ingesteld waarmee er voor iedereen straatverbod ingaat. De politiecommandant liet een persconferentie weten dat hij ervan overtuigd is dat het geweld zaterdag vooraf gepland was.

Aanleiding voor de extreemrechtse mars was de oproep van de rechtse blogger Jason Kessler, die een 'pro-white' rally aangekondigde als protest tegen het besluit van Charlottesville om een standbeeld van Robert E. Lee te verwijderen. Lee was een generaal voor het Zuiden in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-65). De zuidelijke staten vochten destijds tegen de afschaffing van de slavernij.



Vrijdagavond waren er ook al ongeregeldheden toen honderden blanke nationalisten over het terrein van de Universiteit van Virginia marcheerden, veelal met brandende toortsen in de handen. Een persoon werd toen gearresteerd en verschillende mensen raakten gewond.

Een auto rijdt in op de demonstranten.

Demonstranten wandelden met fakkels over het terrein van de Universiteit van Virginia.

Veel demonstranten liepen met de vlag van de Geconfedereerde Staten rond. The Huffington Post twitterde een foto van een demonstrant met een hakenkruisvlag. De burgemeester van de stad sprak zijn weerzin uit over de betoging van gisteren. Hij noemde die 'een haatparade'.

Het omstreden beeld stamt uit 1924. Het gemeentebestuur besloot eerder dit jaar het weg te laten halen. Voor de tegenstanders van het monument is het bovenal een symbool van blanke superioriteitsideeën; het zuiden vocht in de burgeroorlog onder meer voor behoud van de slavernij.

Over het weghalen van het beeld loopt nog een rechtszaak die is aangespannen door inwoners die het beeld willen behouden. Ook een club van nazaten van zuidelijke militairen is daarbij betrokken.

Het standbeeld van Robert E. Lee moet worden verwijderd. De demonstranten willen dat tegengaan.

