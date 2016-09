Dodental aardbeving in Tanzania loopt op

Australiër aangeklaagd voor terrorisme na steekpartij

5:08 In de Australische stad Sydney is een man opgepakt en aangeklaagd voor het plegen van een terreuraanval en poging tot moord. De man stak een toevallige voorbijganger herhaaldelijk met een mes. Volgens de politie was hij geïnspireerd door Islamitische Staat. De toestand van het slachtoffer is ernstig, maar stabiel.