Dodental na aanslag op Afghaanse legerbasis loopt op tot meer dan 100

Zoon Russisch parlementslid krijgt 27 jaar cel in VS vanwege hacken

6:47 De zoon van een Russische parlementslid is door een rechter in de Amerikaanse stad Seattle veroordeeld tot 27 jaar cel wegens roof van de gegevens van creditcards van zeker 500 bedrijven en meer dan 3.700 financiële instellingen. Het is de hoogste straf die ooit in de VS is opgelegd voor computerhacking.