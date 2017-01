Dodental van nieuwe terreuraanslag in Bagdad loopt op

De meeste slachtoffers waren uitzendkrachten die klaar stonden om aan het werk te gaan. Ook zouden drie agenten om het leven zijn gekomen. Volgens Persbureau Amaq ging het om een groep sjiieten, die volgens de terreurgroep IS worden gezien als afvalligen. De aanval komt op dezelfde dag van het bezoek van president Francois Hollande.



Bagdad werd zaterdag ook opgeschrikt door drie aanslagen waarbij zeker 29 mensen om het leven kwamen en een aanval in de buurt van de zuidelijke stad Najaf op zondag. Zeven agenten kwamen daarbij om het leven. IS pleegt regelmatig aanslagen op burgerdoelen in Irak, waar deze is verwikkeld in een hevige strijd met regeringstroepen en hun bondgenoten.