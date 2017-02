Dominicaanse krant ziet Alec Baldwin aan voor Trump

Hit­ler-dub­bel­gan­ger 'Harald Hitler' gezocht door Oostenrijkse politie

19:16 In Oostenrijk wordt gezocht naar een man die uitgedost als Adolf Hitler rondhangt bij het geboortehuis van de Nazi-leider. De man zou een dubbelganger zijn en dezelfde snor, kleding en hetzelfde kapsel hebben. Het verheerlijken van Hitler en de Nazi's is verboden in het land.