Donald Trump aangeklaagd wegens laster

Volgens Zervos is ze in het verleden aangerand door Trump. De eerste keer dat Zervos Trump ontmoette werd ze ongevraagd gezoend. Toen ze op een later moment een afspraak met Trump had bij een hotel in Los Angeles om het over een baan te hebben, begon hij haar opnieuw te zoenen en haar borsten te betasten. Beide keren wees ze hem af.



Leugens

Trump deed haar aanklacht in oktober af als leugens. Allred, die ook diverse vermeende slachtoffers van Bill Cosby bijstaat, zegt dat Zervos bereid is de aanklacht in te trekken als de aanstaande president van Amerika zijn woorden intrekt en bevestigt dat haar aantijgingen waar zijn.



Zervos is niet de enige vrouw die Trump beschuldigt van seksuele intimidatie. De lijst telt inmiddels dertien namen. Maar ze is wel de eerste die nu een proces begint.