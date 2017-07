'Donald Trump Jr. wist dat belastende informatie van Kremlin kwam'

Donald Trump Jr. is het middelpunt geworden van de Ruslandkwestie die zijn vader achtervolgt. Voordat de zoon van de Amerikaanse president vorig jaar afsprak met een Russische advocaat die hem belastende informatie over Hillary Clinton beloofde, zou hij per e-mail geïnformeerd zijn dat de gegevens afkomstig waren van de Russische overheid.

Dat meldt de New York Times op basis van drie mensen die op de hoogte zijn van het bericht. De e-mail kwam van Rob Goldstone, de pr-agent van Emin Agalarov, een Russische zanger met goede connecties in overheidskringen die in het verleden met Donald Trump samenwerkte rond een missverkiezing.

Goldstone nodigde Donald Trump Jr. uit voor een gesprek met Natalia Veselnitskaja, een advocate die eerder lobbyde voor het afschaffen van Amerikaanse sancties tegen hooggeplaatste Russen en Russische staatsbedrijven tot haar cliënten rekent. In zijn email zou Goldstone hebben geschreven dat Rusland presidentskandidaat Trump probeerde te helpen de verkiezingen te winnen.

Trump Jr. was nog steeds bereid Veselnitskaja te ontmoeten, en nam zijn zwager Jared Kushner en toenmalig campagnemanager Paul Manafort mee. Hij stelt via zijn advocaat dat niets uit de ontmoeting is voortgekomen. Maar de top van Trumps campagneteam lijkt open hebben gestaan voor samenwerking met de Russische overheid om Hillary Clinton te verslaan. Dat zal de interesse wekken van speciaal aanklager Robert Mueller en het Congres, die beiden onderzoeken of Trumps campagneteam onder één hoedje heeft gespeeld met Rusland. Rusland beïnvloedde het verloop van de verkiezingscampagne van 2016 met onder meer publicatie van gestolen e-mails van Clinton.

Direct verband

Of inderdaad is samengewerkt weten we ook na de onthulling over de e-mail aan de presidentszoon niet. Het is onduidelijk of Veselnitskaya op de proppen kwam met de beloofde informatie. Donald Trump Jr. zei eerder van niet. Er is op dit moment ook geen direct verband met de door Russische hackers gestolen e-mails die Clinton in de problemen brachten.

De jonge Donald Trump erkende dat de ontmoeting met Veselnitskaya heeft plaatsgevonden nadat de New York Times dat afgelopen weekend had onthuld. Eerder zei hij nog dat hij nooit met Russen over de campagne had gesproken. Nu stelde hij dat het gesprek vooral ging over het hervatten van adoptie van Russische kinderen door Amerikanen, iets dat Moskou heeft verboden in reactie op sancties tegen Russen die de VS verdenkt van mensenrechtenschendingen, de Magnitsky-wet. Na nieuwe berichten in de pers dag erkende de jonge Trump een dag later alsnog dat de advocaat informatie over Hillary Clinton had beloofd. Veselnitskaja ontkende dat.

De advocaat van Donald Jr, Alan Futerfas, noemt de nieuwe onthulling over betrokkenheid van de Russische overheid ‘veel drukte om niets’. ,,In een drukke periode nam Robert Goldstone contact op met Don Jr., in een e-mail die suggereerde dat mensen informatie hadden over vermeend wangedrag door de Democratische kandidaat Hillary Clinton in haar omgang met Rusland,” zo reageerde hij op de berichtgeving van de New York Times.