Doodziek echtpaar moet afscheid nemen via Facetime

Katie en Dalton werden beiden geboren met de ziekte mucovisidose. Hun gedeelde lot bracht hen vijf jaar geleden samen. Hoewel de dokters hen afraadden elkaar te ontmoeten, vanwege besmettelijke bacteriën die een risico vormden, konden ze het niet laten. Ze gingen samen het gevecht met hun ziekte aan en trouwden twee jaar later.



Dalton verbleef de afgelopen twee weken op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in St. Louis, Missouri. Zijn familie wilde hem vorige week met een medisch transport laten overbrengen naar een ziekenhuis in zijn thuisstaat Kentucky: na zijn herstel zou hij dan naar huis kunnen, waar zijn vrouw Katie verzorgd wordt.



Laatste minuten

Maar Dalton was niet gezond genoeg om naar Kentucky te vliegen. Afgelopen weekend overleed hij op 25-jarige leeftijd. Terwijl Dalton zijn laatste minuten in ging, sprak het koppel elkaar voor het laatst via Facetime. Dat vertelt Katies moeder Debra Donovan aan CNN. ,,Ze zei hem dat ze van hem hield. We weten niet of hij haar gehoord heeft."



De laatste keer dat Dalton en Katie elkaar in levenden lijve zagen was op 16 juli, de dag van hun vijfjarig huwelijksjubileum. Ondanks geslaagde transplantaties, kreeg Dalton lymfeklierkanker. Hij overwon de ziekte, maar werd recent in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking en een virale infectie. ,,Hij was een moedige vechter en 'opgeven' stond niet in zijn woordenboek", aldus Katie.



Gelukkig

Katie kreeg nieuwe longen, maar die functioneerden nooit echt naar behoren: ze moest veel tijd in het ziekenhuis doorbrengen. Deze maand kreeg ze te horen dat de dokters niets meer voor haar kunnen doen.



Katie is een crowdfunding-pagina begonnen om de medische kosten die haar thuiszorg met zich meebrengt en haar eigen begrafenis te kunnen betalen. ,,Ik kan de rest van mijn tijd doorbrengen omringd door mijn familie en dingen die me gelukkig maken. Zie dit alsjeblieft niet als een teken dat ik opgeef. Het is de allerlaatste manier waarop ik zou willen dat mensen me herinneren."