Doorweekte koala toont ernst overstromingen in Australië

De koala was midden in de hevige storm terechtgekomen. ,,Hij was in orde, maar leek wel in de war te zijn", vertelt Latter aan Australische media. ,,Ik vond hem terwijl hij midden op de weg zat. Door tegen hem te praten en te wijzen lukte het me om hem van de weg te krijgen voor hij aangereden zou worden."



De man nam vervolgens de foto toen de koala op de paal geklommen was. ,,Hij bleef daar even rusten, klom vervolgens weer naar beneden, stak het overstroomde riviertje over en vond een grote boom die hij leek te kennen. Daar is hij in gaan zitten."



Opmerkelijk detail van het hele verhaal: de foto van de kletsnatte koala op de paal was de allereerste post van de Australiër ooit op zijn facebookaccount. ,,Tot nu toe heb ik niet meer dan 'gelukkige verjaardag' getypt aan andere mensen", zegt hij. ,,Al deze aandacht vind ik nu dan ook wel een beetje freaky..."



Overstromingen

Bij de overstromingen in Australië zijn tot nu toe al vele koala's, kangoeroes en wombats om het leven gekomen. Koala's worden uit hun bomen gespoeld, waarna ze verdrinken. Kangoeroes worden omsingeld door het water en sterven een hongerdood. Natte kangoeroes kunnen niet meer normaal springen en krijgen gezwollen ledematen.