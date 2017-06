Drie kinderen onder slachtoffers elektrocutie Turks zwembad

Het incident vond plaats in het stadje Akyazı in de provincie Sakarya in het noorden van het land. De kinderen waren als eerste in het water. De manager van het park en zijn zoon zagen dat zijn in de problemen waren.



Beide manen doken het zwembad in om hen te helpen. Daarop werden ook zij geëlektrocuteerd. De vijf werden naar een ziekenhuis gebracht maar bezweken.



De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. In het waterpark doet de politie nu onderzoek om vast te kunnen stellen hoe de elektrocutie heeft kunnen gebeuren.