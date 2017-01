Drie mannen gepakt voor misbruiken en vermoorden peuter in India

Het slachtoffertje verdween maandag terwijl ze buiten aan het spelen was. Volgens de politie nam de hoofdverdachte het kind mee naar een afgelegen plaats, waar drie vrienden stonden te wachten om haar te misbruiken. Toen het meisje begon te huilen, staken ze haar in het hoofd met een scherp wapen. Daarna verborgen de mannen het lichaam en gingen ze een hapje eten in een nabijgelegen hotel.



Het gedeeltelijk begraven lichaam van het kind werd enkele dagen later teruggevonden. De politie kwam de vermeende daders snel op het spoor. Het zou gaan om drugsverslaafden die vaak rondhingen in de buurt.



De drie twintigers worden verdacht van groepsverkrachting, ontvoering en moord.