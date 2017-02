'Drie vingers boven de sneeuw redden mijn leven'

Het is alweer wat jaren geleden, maar Ralf Verschuur (32) uit Veenendaal kan nog steeds mensen op verjaardagen laten huiveren met het bijna-doodverhaal over die dag dat hij door een lawine werd verzwolgen. Hij was in Oostenrijk, op een zonnige middag in Obergurgl.



,,Ik snowboardde toen nog. M'n zwager en ik gingen naar een helling off-piste van zo'n honderd meter breed, eigenlijk tussen de gewone pistes in. Ik wilde door die hele mooi verse sneeuw, zonder sporen. In die tijd dacht ik echt nóóit aan het gevaar van lawines. Nooit. Maar het moment dat ik van het randje afging en op die helling gleed, brak álles. Meteen zag ik om me heen allemaal scheuren overdwars in dat pak sneeuw schieten. Het hele plateau ging glijden. Ik had gelijk door dat het fout was. Alles onder je board schuift. En je kan niet terug, hè.''



In plaats van glijden, 'surfte' Verschuur op de kolkende sneeuwmassa. ,,Het enige wat ik kon doen was 'op mijn benen blijven staan'. Niet vallen. Nee, ik was niet direct in paniek. Ik kende die youtube-filmpjes wel van skiërs die vóór de lawine uit skiën. Ik dacht wel: ik moet hier uit, ik keek ook links en rechts of ik eruit kon. Maar ik zat precies in het midden van dat hele glijdende pak. En echt sturen gaat ook niet lekker meer, want alles beweegt.''



Verschuur wiste enige tijd op de been te blijven, tot de helling iets afvlakte en de sneeuw voor hem zich in brokken ophoopte. Verschuur viel en belandde op zijn rug. De sneeuwmassa raasde over hem heen. ,,Dat board aan je voeten haakt zich als een anker in de sneeuw. Je zit gewoon vast. Dat was het moment dat ik wel bang werd. Zeker toen de eerste sneeuw m'n gezicht ging bedekken. Je probeert met je arm nog sneeuw uit je gezicht weg te halen, maar je voelt: dit gaat niet goed. Je doet alles om niet onder die sneeuw terecht te komen maar daar is geen houden aan.''