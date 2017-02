Driejarige Nellee schittert in haar eigen Belle en het Beest

Zo is ze te zien in het typische blauw-witte jurkje van Belle in haar dorp en in een miniversie van de betoverende gele avondjurk, als het beest weer in een prins (in dit geval haar vader) verandert.



Er kroop flink wat werk in de shoot. Josh reed een week lang als een gek de wereld over en maakte onder meer foto's van drie kastelen, vijf steden en een heleboel kleine dorpjes om voldoende materiaal te verzamelen om de beelden samen te stellen. ,,Op een avond reed ik met mijn kleine huurwagen door de Zwitserse Alpen'', vertelt hij. ,,Het was laat, donker en griezelig en ik kon nauwelijks iets zien. Ik had bang moeten zijn, maar ik kon alleen maar denken aan hoe opgewonden mijn dochtertje zou zijn als ze zou zien wat ik voor haar gecreëerd had. Het was een teken van mijn liefde voor haar.''