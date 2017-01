Drietal reizigers op brute wijze aangevallen op metrostation Berlijn

De groep van vijf a tien jongeren kwam rond middernacht het perron Kottbusser Tor op en viel het drietal lastig, melden Duitse media vandaag. Een van de onruststokers trok de muts van het hoofd van de 26-jarige man en gooide die op de rails.

Toen het slachtoffer vroeg waar dat voor nodig was, sloeg een van de jongeren hem in het gezicht. Een andere jongeman gaf hem een duw, waardoor de 26-jarige op de rails terechtkwam. Hij was in staat direct weer op het perron te klimmen. Ondertussen vielen drie a vier jongens de andere twee metroreizigers lastig. Een 27-jarige man werd daarbij geslagen en geschopt, zo verklaarde hij.

Foto's van daders

Beide mannen moesten in een lokaal ziekenhuis worden behandeld. Een 22-jarige vrouw bleef ongedeerd. De daders zijn in de metro verdwenen. De politie is een onderzoek naar de aanval gestart. Station Kottbusser Tor is voorzien van videobewaking. Het is vermoeden is dan ook dat de politie binnenkort foto's van de daders publiceert.