Driss M. zegt dat hij vocht tégen IS, maar moet toch de cel in

De Nederlandse Syriëganger Driss M. (41, uit Pijnacker) is dinsdag door de rechtbank tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, veroordeeld. Dat is opmerkelijk omdat M. zelf stelt juist tégen IS te hebben gevochten. Hij zou zich in 2015 hebben aangesloten bij het Vrije Syrische Leger, het door het Westen gesteunde ‘rebellen’-leger.

De rechtbank oordeelt niet goed vast te kunnen stellen wat wel en niet waar is in de verklaringen van M., maar acht bewezen dat hij naar Syrië is gegaan voor de jihad en daarmee voorbereidingen trof om mensen te vermoorden. De rechter noemt hem ook een ‘opportunist’ die vooral naar Syrië wilde voor de strijd. Voor wie hij streed, deed er minder toe. Wel hoopte hij bij terugkeer in Nederland als een ‘held te worden ingehaald’.

Akse

M’s advocaat stelde tijdens de behandeling van de zaak dat Driss niet vervolgd had moeten worden. De Nederlandse ex-militair Jitse Akse, die zei met de Koerdische YPG tegen IS te hebben gevochten, hoefde zich immers ook niet voor de rechter te verantwoorden. De rechtbank vindt die zaken niet te vergelijken omdat M. ervan wordt verdacht ook een tijd bij een jihadistische groep te hebben doorgebracht.

M. zette in de zomer van 2015 foto’s van zichzelf op facebook waarop hij poseert met zwaar geschut: kalasjnikovs en speciale scherpschuttergeweren. Ook staat hij op de foto met andere strijders en een tank. Dat deden in die periode wel meer Nederlandse Syriëgangers, maar Driss M. is de eerste die stelt dat hij tegen IS vocht. Hij noemt de terreurgroep ‘de satanische staat’ en verklaarde tegen de politie 21 IS-strijders te hebben doodgeschoten.

al-Qaida

Nadat hij ‘ontslag’ had genomen bij het Vrije Syrische Leger werd hij volgens eigen zeggen aangehouden en verhoord door een aan al-Qaida verbonden terreurgroep. Na zijn vrijlating belandde hij in Turkije, dat hem eind 2015 uitzette naar Nederland.

M. zag tijdens de behandeling van de rechtszaak overal complotten. Hij maakte een warrige indruk. Het dossier stelt dat hij last heeft van waanbeelden. Ook stuurde hij vlak voor zijn aanhouding in Turkije een warrige e-mail naar het Nederlandse consulaat in Istanboel waarin hij verzoekt zijn ID-kaart te blokkeren. Als mailadres gebruikt hij daarbij de naam Donald Duck.