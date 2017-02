Drone filmt resten van historische stad Palmyra

De beelden werden vanmorgen op de YouTube-pagina van het Russische ministerie van defensie gezet, samen met een waarschuwing dat IS explosieven verzamelt om nog meer erfgoed op te blazen. De jihadisten zouden de overblijfselen beschouwen als afgoderij en ze zo snel mogelijk willen vernietigen.



Op de video is te zien hoe het centrale deel van de façade van het amfitheater in puin ligt, net als een aantal van de pilaren van het tetrapylon, op het kruispunt van de hoofdwegen van de stad. De meeste zuilen waren replica's, maar er was ook nog een origineel exemplaar uit de derde eeuw.



Strijd

De Russen zetten al 16 maanden manschappen in de Syrische burgeroorlog in. Officieel in een strijd tegen terrorisme, maar de luchtmacht hielp tot nu toe vooral het Syrische regime in zijn strijd tegen andere vijanden. Daardoor kon president Bashar al-Assad de controle herwinnen over enkele belangrijke gebieden en steden die door rebellen veroverd waren.



IS slaagde er in mei 2015 voor het eerst in om Palmyra te veroveren. Daarbij werd onder meer de Tempel van Baal-Shamin vernietigd. In maart vorig jaar konden Syrische troepen hen met de hulp van de Russen verjagen, maar midden december heroverden de terroristen de site terwijl de strijd in Syrië zich vooral concentreerde op Aleppo.



De vernielingen in het amfitheater - waar IS ook massa-executies uitvoerde - en aan het tetrapylon moeten tussen 26 december en 10 januari gebeurd zijn. Volgens directeur-generaal Irina Bokova van erfgoedorganisatie UNESCO zijn ze niets minder dan "een oorlogsmisdaad".