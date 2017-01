Dronken Duitser weigert taxi en knalt tegen boom

Een stomdronken Duitser is vanochtend vroeg tegen een boom geknald. De man was even daarvoor de kroeg uitgezet omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. De 32-jarige man werd door de aanwezige agenten in een taxi gezet, maar stapte na een kort ritje weer uit.