'Dronken piloot bewusteloos in de cockpit'

De piloot is afgevoerd en in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de politie had de man drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Prijsvechter Sunwing Airlines heeft zich verontschuldigd voor het ,,erg vervelende voorval''. Het toestel, met 99 passagiers en zes bemanningsleden aan boord, is later met een andere piloot vertrokken naar Mexico.