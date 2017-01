Drugsbaron El Chapo voor zeventien zaken aangeklaagd in VS

Live LIVE: Obama bedankt volk in afscheidsspeech

19:12 Donald Trump wordt vandaag om 18.00 uur Nederlandse tijd ingezworen als de nieuwe president van de Verenigde Staten. De wereld kijkt met ingehouden adem toe; het is de dag waar velen voor hebben gevreesd, maar waarop anderen met smart hebben gewacht. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. (Het kan even duren voordat het liveblog volledig is geladen)