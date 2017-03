'Duits ministerie gewaarschuwd voor aanslag Amri'

In de interne brief die Bild in handen heeft staat letterlijk: ,,Met de informatie en bekentenissen die we nu hebben valt te voorspellen dat met Amri een terroristische gevaar dreigt in de vorm van een zelfmoordaanslag." In de brief werd voorgesteld om Amri te deporteren.



Met deze nieuw aan het licht gekomen informatie komt de minister van Binnenlandse Zaken Ralf Jäger verder onder druk te staan. Woensdag moet Jäger, van de sociaaldemocratische partij SPD, getuigen voor de landelijke onderzoekscommissie.



'Dramatische onthullingen'

Het hoofd van de CDU in Noordrijn-Westfalen liep alvast vooruit op het horen van de minister. ,,Deze nieuwe onthullingen zijn dramatisch. Jäger is een gevaar voor de veiligheid van alle mensen in Duitsland", zei de christendemocraat in de Duitse krant.



Het plaatsvervangend hoofd van de vrije democratische partij (FDP) in het Duitse Parlement, Joachim Stamp, ziet Jäger liever vandaag dan morgen vertrekken. ,,Deze memo is het duidelijke bewijs dat Jäger faalt in zijn verantwoordelijkheid als minister", meent Stamp die er bij Jäger aandringt om af te treden.