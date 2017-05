Duitse horrorclowns krijgen straf

Een vrouw die de deur opende kreeg de schrik van haar leven. In haar voortuin sprongen twee gillende clowns rond met angstaanjagende maskers, een derde filmde het optreden. Sindsdien lijdt het slachtoffer aan slaapstoornissen, paniekaanvallen en prikkelbaarheid.

De rechter zag de lol van de nachtelijke clowns-act niet in en achtte de meiden van destijds 18 en 20 jaar schuldig aan een serieus vergrijp. Ze moeten enkele honderden euro's smartengeld betalen. De oudste gaat bovendien een week de cel in wegens eerdere veroordelingen. De jongste kreeg een taakstraf van 80 uur.

Ook in Nederland doken vorig jaar horrorclowns op, waaronder in Almere waar een horrorclown achter kinderen aanrende met een mes. In Amerika waren de geschminkte clowns voor enige tijd zelfs een ware plaag.