Duitse hulpverleners opgepakt in Libië

Jihadiste vervolgd wegens vondst bomauto Parijs

2:01 De 29-jarige Ornella G. is zaterdag in staat van beschuldiging gesteld door de Franse antiterreurrechters en in voorlopige hechtenis geplaatst. De Parijse jihadiste wordt verdacht van medeplichtigheid aan een verijdelde aanslag met een bomauto in Parijs afgelopen week.