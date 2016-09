Duitse justitie dreigt MH17-detective te gijzelen

Resch doet sinds 2014 onderzoek naar de vliegramp en heeft een beloning uitgeloofd voor wie de daders van de ramp weet te noemen. Hij sprak eerder al zijn twijfels uit over het onderzoek van de Duitse geheime dienst, maar weigert om zelf informatie te delen.



De rechter buigt zich binnenkort over de vraag of Resch een boete of celstraf krijgt vanwege zijn stilzwijgen. De detective denkt dat de volgende stap een paar maanden cel is. ,,Ze voeren de druk steeds verder op", stelt hij in de Telegraaf.



Publiciteitsstunt

Volgens de privédetective vroeg het Duitse OM hem tijdens het laatste verhoor deze maand om te verklaren ,,dat zijn verhaal in onder meer De Telegraaf een publiciteitsstunt was voor zijn boek." Dan zou hij geen straf krijgen.



De Duitser peinst er niet over om dit te doe, noch zijn bronnen prijs te geven. ,,Dan komt mijn leven en dat van mijn gezin in groot gevaar."