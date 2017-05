Duitse kleuterscholen moeten verplicht klikken over niet-ingeënte kinderen

De maatregel moet ervoor zorgen dat er meer Duitse kinderen worden ingeënt. Het aantal gevaccineerde kinderen in Duitsland is de afgelopen jaren flink gedaald. Een kwalijke zaak, aldus de indieners van het voorstel. Niet ingeënte kinderen worden blootgesteld aan potentieel vatbare ziektes zoals de mazelen, polio en tetanus. In 2017 zijn er al 410 gevallen van mazelen geregistreerd in Duitsland. Een 37-jarige vrouw overleefde het virus niet.

Ouders in Duitsland zijn volgens de wet verplicht om hun kinderen in te enten als ze naar de basisschool gaan. Als ouders dit weigeren, lopen ze het risico om een boete van 2.500 euro te krijgen. Nu de kleuterscholen en kinderdagverblijven kunnen worden verplicht om de namen van de weigerende ouder(s) door te geven, hopen ze het aantal niet-gevaccineerde kinderen terug te dringen. Volgende week donderdag wordt er over de maatregel gestemd.

Rechtszaak

Het wel of niet vaccineren van kinderen is al lang een veelbesproken onderwerp in Duitsland. Eerder deze week won een vader een rechtszaak tegen zijn ex-vrouw over het wel of niet inenten van hun kind. De vrouw wil het meisje van vijf jaar niet laten vaccineren omdat ze ervan overtuigd is dat het vaccineren een lobby is van de geneesmiddelenindustrie. De vader was het hier niet mee eens en spande een zaak aan. Met succes. De rechter gaf aan de beslissing te hebben genomen in het belang van het kind, dat zwaarder weegt dan de overtuiging van de moeder.