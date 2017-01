Mantelzorger slaat ouders dood

'Bal­kon­jon­ge­tje' buiten levensgevaar

18:35 Het zesjarige jongetje dat in Sint-Joost-ten-Node voor straf in zijn pyjama op het balkon werd gezet en daar vijftien uur stond in de kou, verkeert niet langer in levensgevaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Brussel vandaag bekendgemaakt. Het ondervoede en onderkoelde kind lag een week in kritieke toestand in het ziekenhuis.