Duitse militairen stonden stijf van de pepmiddelen

Eukodal

Over het drugsgebruik bij de strijdkrachten was verrassend weinig gepubliceerd, zegt Ohler. ,,Documenten waarin wordt geschreven over Pervitin zijn gearchiveerd onder trefwoorden als 'Voorbereiding Slag om Frankrijk'. Historici schrijven over Morell. Ze schrijven over drugsverslaving. Maar steeds is het hooguit een bijzin. ,,Naarmate de oorlog vorderde, ging Hitler steeds zwaardere middelen gebruiken. Zo stond hij op een dagelijkse dosis Eukodal, een zeer verslavend goedje waarin ook heroïne zat verwerkt.



,,Elke dag schreef Morell zeer precies wat hij deed. Ik had alleen een loep nodig om zijn hanenpoten te ontcijferen", grinnikt Ohler.Vanaf november 1944 ging het sterk bergafwaarts met Hitlers gezondheid. Zijn aderen waren door de vele injecties veranderd in littekens. Het koffiekopje in zijn hand trilde als hij een slok nam. ,,Hitler had simpelweg te lang, te veel drugs genomen. Dan nog al die stress. Hitler veranderde in een sloffend en bevend wrak."



Ook onder de soldaten begon het drugsgebruik zijn tol te eisen. Militairen die Pervitin hadden genomen waren soms vier dagen aan een stuk wakker. ,,Als het spul uitgewerkt raakte, werden de gebruikers erg onrustig en nerveus", weet Ohler. ,,Ze dachten dat overal gevaar loerde. Uiteindelijk ging het licht uit. Er zijn foto's van soldaten die compleet dubbelgevouwen in auto's liggen te slapen. Zó op waren ze. Pervitin werd gepromoot omdat het de slaap wegnam. Maar de slaap kwam pas daarna."



Amerikanen

Het drugsgebruik kreeg navolging, zegt Ohler. ,,De nazi's waren de pioniers met synthetische drugs. Maar al snel verstrekten ook de Britten amfetaminen aan de soldaten. De Amerikanen deden het later tijdens de Korea-oorlog, in Vietnam in de oorlog in Irak. Tegenwoordig krijgen zelfs dronepiloten die vanachter hun computerscherm in de VS missies in Afghanistan uitvoeren een pil aangeboden, weet ik van een voormalige dronevlieger."



Pepmiddelen zijn nu verboden binnen het Duitse leger. ,,Al is er weer discussie over. Bij de Duitse missie in Afghanistan kregen soldaten in Afghanistan het middel Optalidon. Het houdt de militairen wakker en werkt prestatieverhogend. Amfetaminen passen bij het leger. Het is slecht voor de gezondheid van de soldaten, maar goed voor de officieren die de opdracht hebben gekregen overwinningen te boeken."