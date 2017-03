'Duitse moord-verdachte slachtte ook vrouw af'

De politie kamde heel de dag een bos bij Gelsenkirchen uit, zo'n 70 kilometer over de grens bij Venlo. H. zou zich er mogelijk schuil houden. Hij wordt verdacht van de moord op een negenjarige jongen uit Herne. De politie vond gisteravond diens levenloze lichaam in de kelder van een rijtjeshuis . Het slachtoffer bleek zo'n twee uur eerder te zijn doodgestoken. De politie verdenkt H. omdat hij op het bij criminelen populaire 'darknet' opschepte over zijn daad en niet nader omschreven opnames toonde.

'Kreng'

Op internetfora waaronder Reddit verschenen vanmiddag berichten dat de voortvluchtige moordenaar in een chat-sessie op hetzelfde darknet pochte over een tweede moord. Het slachtoffer zou een vrouw zijn. 'Ik heb me in mijn hand gesneden tijdens mijn worsteling met het 120 kilo zware kreng', schreef iemand die zich uitgaf voor H. 'Ze bood meer weerstand dan het kind. Ik martelde de codes van haar bankpas, computer en mobieltje uit haar. Daarom kan ik haar naam niet openbaar maken.'

Sommige Duitse media spreken zelfs over foto's van een lijk die de voortvluchtige moordenaar zou hebben geüpload en voorzien van hatelijke teksten.

Hulp bevolking

De Duitse politie sluit niet uit dat het verhaal verzonnen is maar neemt de informatie serieus. In een persbericht aan Duitse media vraagt ze de Duitse bevolking om aanwijzingen: weet iemand van een vrouw die sinds vanmorgen is vermist of van wiens bankrekening verdachte bedragen zijn opgenomen. Het slachtoffer zou uit een straal van 80 kilometer rond Herne kunnen komen, zo luidt het.