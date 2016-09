Duitse politie pakt 'marsepein-afperser' op

Direct na de aanhouding waarschuwde de politie toch oplettend te blijven met gevonden snoepgoed. Vooral niet opeten, is het advies. De politie heeft het onderzoek ondanks de arrestatie nog niet afgesloten.



De marsepein die de afgelopen weken bij een school in Kiel werd neergelegd, bevatte giftige stoffen. Hoewel niet levensbedreigend, was de stof wel schadelijk voor de gezondheid. Als Coop niet zou betalen, dan zou de afperser bij meerdere scholen vergiftigd marsepein neerleggen, zo had hij gedreigd via een mail vanaf het adres 'coopwillpay' (Coop zal betalen).



De politie liet ook drie scholen in Kiel ontruimen en doorzoeken, nadat de marsepein-afperser had aangegeven er explosieven in te hebben verstopt. Speurhonden en explosievenexperts vonden echter niets. Er hebben meer dan honderd politiemensen aan de zaak gewerkt.