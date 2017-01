Duitse regering haalt achterhaalde 'majesteitsschennis' uit strafwet

Smetje op imago keurige Franse pre­si­dents­kan­di­daat Fillon

13:15 Marine Le Pen moet vandaag een vreugdedansje hebben gemaakt. De leider van het populistische Front National en de gedoodverfde tegenstander van de rechtse kandidaat François Fillon in de tweede ronde van de verkiezingen heeft eindelijk iets in handen om haar grootste rivaal mee om de oren te slaan. Want de onkreukbare en door en door fatsoenlijke Fillon – tenminste dat is zijn publieke imago – blijkt niet toch zo brandschoon als gedacht.