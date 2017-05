Duitser die vrouw achter auto door stad sleurt vandaag voor rechter

De voormalige echtelieden ruzieden op 20 november over hun zoontje Cudi en de alimentatie. Nurettin B. werd zo boos dat hij zijn ex-vrouw Kader K. met de botte kant van een bijl op haar hoofd sloeg om haar daarna met een touw om haar nek vast te binden aan de trekhaak van zijn auto.



Het 28-jarige slachtoffer werd op hoge snelheid over het asfalt van het Duitse stadje Hamelen gesleept totdat het touw knapte. Hun 2-jarige zoontje Cudi zat op de achterbank van de zwarte Volkswagen Passat en schreeuwde van angst toen hij zijn moeder zag, schrijft de Duitse krant Bild.



De vrouw werd opgevangen door voorbijgangers. Door het centrum van de Duitse stad was een spoor van bloed te zien. Het slachtoffer lag weken na de aanval in coma en is pas sinds deze week in staat om te getuigen in de rechtbank van Hannover waar hij ex-man B. terecht staat.