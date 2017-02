Duitsers eten gezonder maar zijn dikker dan ooit

Bij Duitse mannen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar zijn de cijfers evenmin gunstig. De zwaarlijvigen zijn in deze categorie in de meerderheid en dat geldt ook voor vrouwen vanaf 55 jaar. Opvallend is dat de Duitsers juist meer groenten, bessen en noten zijn gaan eten. Ook drinken ze meer mineraalwater. Maar ondanks deze positieve trend is volgens het DGE vanaf 1999 het percentage mannen met overgewicht met 8,3 procent gestegen. Bij vrouwen is dat 4,5 procent. Dus waar komt al dat vet vandaan? Het DGE wijst naar de calorierijke hapjes en drankjes die vandaag de dag bijna overal voor weinig geld verkrijgbaar zijn. Daarnaast zijn mensen minder gaan bewegen. ,,We leven in een maatschappij die ons tot obesitas drijft'', staat in de conclusies van het onderzoek.

Nederland

In Nederland lijkt van dezelfde ontwikkeling sprake. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gepubliceerd in april 2016, blijkt dat momenteel 10,3 procent van de Nederlandse mannen kampt met ernstig overgewicht. Bij de vrouwen is dat 12,9 procent. Iets meer dan 43 procent van onze bevolking is net iets te zwaar. De leeftijdscategorieën waarin de Nederlandse bevolking het zwaarst is, zijn tussen de 55-65 jaar en 65-75 jaar. Dit geldt voor mannen en vrouwen. In deze twee categorieën is maar liefst 60 procent te zwaar.



Het onderzoeksbureau spreekt van overgewicht als iemand een BMI (Body Mass Index) heeft dat hoger is dan 30. De BMI wordt berekend op basis van leeftijd, lengte en gewicht. Gezonde mensen, met een normaal gewicht, hebben een BMI tussen 18 en 25. De cijfers van het CBS zijn gemeten tussen 2010 en 2015. In die tijd steeg het gemiddelde gewicht van zowel mannen als vrouwen. Het eetgedrag werd niet, zoals wel in Duitsland is gedaan, meegenomen in de gegevens.